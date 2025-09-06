«Душки, а не звезды»: актеры ведущие себя по-доброму в кадре и за ним — массовка от них в восторге

После череды историй о капризах и скандалах на площадках актёры массовки решили поделиться обратной стороной съёмочного процесса. Не все звёзды ставят себя выше других как Саша Бортич — есть те, кто умеет оставаться простыми и человечными даже под прицелом камер и в стрессовых условиях.

Мы собрали реальные истории людей, которые работали на съёмках, и рассказали, с какими актёрами приятно встретиться снова.

Сергей Маковецкий — «рукопожатие у пельменной»

«Мы как-то встретили Сергея Маковецкого возле пельменной, подошли, так он нам так по-доброму руки пожал, до сих пор помню. И пообщался немного. Одни приятные эмоции».

Такие короткие встречи — без камер и лишнего пафоса лишний раз подтверждают, что Маковецкий является хорошим человеком.

Карибидис, Галустян и Галина Петрова — никаких капризов в жару

Актриса, снимавшаяся в эпизодах «Ищейки» и «Отпуска», вспоминает работу со звёздами:

«Снималась в двух сериалах, не совсем массовка, у меня были реплики, но роли были эпизодические. На “Ищейке” не пересекалась со знаменитостями, а в “Отпуске” была совместная сцена с Карибидисом, Галустяном и Галиной Петровой.

Все были душками, никто не капризничал, не ругался, несмотря на 40-градусную жару. Даже когда я тупила, ни режиссёр, ни актёры не выражали никакого негатива».

Юра Борисов — душа компании

Другой участник массовки вспоминает съёмки «Отчего берега»:

«Стояла дикая жара, 5 часов бесконечных дублей позади. Перерыв. Юра Борисов подходил к маленьким детям из массовки и каждому давал попить воды, а также обрызгивал их из пульверизатора, чтобы хоть немного освежить».

Жесты, которые кажутся мелочами, на съёмочной площадке массовка их ценит.

Ольга Погодина — душевный человек

Пожалуй, самая трогательная история — о работе с Ольгой Погодиной на съёмках проекта «Легенда Феррари». По сюжету горел завод, массовка играла рабочих. Режиссёр просил создать «живое общение» — перешёптывания, тревогу, движение.

Актрисы массовки увлеклись, начали шутить между собой. Сцены повторяли несколько раз, и напряжение нарастало. Когда дубль досняли, Ольга повернулась к девчонкам и, не сдержав смех, сказала:

«Девочки, вы можете, пожалуйста, смешно не шутить в кадре?»

«Душки, а не звезды», — резюмировали комментаторы.

Эти истории — напоминание, что за красивой картинкой стоят живые люди. Когда актёры относятся к массовке с уважением, когда могут подшутить, поддержать или просто протянуть бутылку воды — это запоминается на годы.

