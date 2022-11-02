Душевная травма на всю жизнь: этот мультфильм СССР опасно смотреть детям

Трагедия на экране была способна довести до слез не только ребенка, но и взрослого.

Советская мультипликация всегда славилась своим умением вызывать у зрителя целый спектр самых ярких эмоций, причем далеко не всегда эти эмоции имели радостный и счастливый характер. Некоторые анимационные ленты способны были вызвать у своих зрителей настоящее душевное потрясение.

Касается это и вышедшего в 1968 году рисованного мультфильма «Пингвины». Режиссер Владимир Полковников рассказал в нем историю молодого пингвина, потерявшего высиживаемое им яйцо. Один из товарищей героя подложил ему вместо яйца камень, который тот самоотверженно высиживал вплоть до тех пор, пока вся стая не решила уплыть в теплые края. Во время этого путешествия пингвин продолжал бережно удерживать камень, который принимал за своего будущего птенца, и в итоге погиб, попросту опустившись вместе с ним на дно.

Советские зрители так и не смогли оценить, какой воспитательный смысл был заложен в трагическом мультфильме. «Если он и был, то все перекрывалось ужасом от смерти наивного пингвина», — написал один из них в своем блоге.