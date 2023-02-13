Душераздирающее зрелище: что происходит с тяжелобольным Николаем Носковым (видео)

Состояние здоровья Николая Носкова оставляет желать лучшего. Артист всерьез напугал поклонников во время одного из недавних концертов, который закончился, едва начавшись. Фанаты из Перми были крайне разочарованы поведением исполнителя, вышедшего на сцену с опозданием на целый час.

Однако оказавшись, наконец, перед публикой, музыкант представлял из себя душераздирающее зрелище. Как пишет портал «СтарХит», исполнив несколько песен, Носков удалился за кулисы, сославшись на свое плохое самочувствие. Затем певец вновь появился на сцене, но при этом постоянно спрашивал, где он находится. В результате тяжелобольной артист поспешил удалиться. На этом мероприятие подошло к концу. Возмущенные зрители потребовали от организаторов возврата денежных средств за билеты, а Носков оставил пост в социальных сетях, в котором попросил поклонников «не сердиться».

Отметим, что в 2017 году певец перенес инсульт. После этого артист не стал завершать сольную карьеру и не раз давал концерты, появляясь перед фанатами в инвалидной коляске.