Душераздирающее кино с трагичным концом: что вырезали из культовой «Красотки»
Такой фильм не снискал бы всенародной любви.
Культовая картина «Красотка» обожаема российскими зрительницами по сей день. Но мало кто знает, что изначально фильм задумывался как душераздирающая драма.
Сценарист Джонатан Лоутон написал грустную и мрачную историю о «ночной бабочке» и преуспевающем миллионере. Он хотел показать всю изнанку ремесла Вивиан и поведать о том, как легко рушатся заветные мечты о быстром заработке и успехе в Голливуде.
Фильм должен был называться «3000» — именно столько тысяч долларов был готов заплатить главный герой своей случайной пассии за неделю, проведенную с ним. По сценарию Лоутона, к концу этого срока Вивиан влюбляется в Эдварда, но ее чувства остаются безответными. В финале миллионер бросает ей в лицо 3000 долларов и выталкивает девушку из машины. Вивиан вместе с подругой уезжает в Диснейленд, где тратит все деньги.
Сценарий не было суждено воплотить в кинореальность. Когда он попал на студию Disney, то из него вырезали все мрачные сцены и плохую концовку. В итоге режиссер Гэрри Маршалл со сценаристами сумел превратить драму в первоклассную романтическую комедию.