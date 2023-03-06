Душераздирающее кино с трагичным концом: что вырезали из культовой «Красотки»

Культовая картина «Красотка» обожаема российскими зрительницами по сей день. Но мало кто знает, что изначально фильм задумывался как душераздирающая драма.

Сценарист Джонатан Лоутон написал грустную и мрачную историю о «ночной бабочке» и преуспевающем миллионере. Он хотел показать всю изнанку ремесла Вивиан и поведать о том, как легко рушатся заветные мечты о быстром заработке и успехе в Голливуде.

Фильм должен был называться «3000» — именно столько тысяч долларов был готов заплатить главный герой своей случайной пассии за неделю, проведенную с ним. По сценарию Лоутона, к концу этого срока Вивиан влюбляется в Эдварда, но ее чувства остаются безответными. В финале миллионер бросает ей в лицо 3000 долларов и выталкивает девушку из машины. Вивиан вместе с подругой уезжает в Диснейленд, где тратит все деньги.

Сценарий не было суждено воплотить в кинореальность. Когда он попал на студию Disney, то из него вырезали все мрачные сцены и плохую концовку. В итоге режиссер Гэрри Маршалл со сценаристами сумел превратить драму в первоклассную романтическую комедию.