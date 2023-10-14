«Душа нараспашку»: Барановская не скрыла чувств к Лепсу

С момента развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой в конце 2021 года не утихают слухи о романах любвеобильного исполнителя. Сообщалось, что и его 20-летний брак распался из-за интрижки. Якобы жена уже устала терпеть измены артиста с известной телеведущей.

В любовницы Лепсу записывали Юлию Барановскую. Источники в шоу-бизнесе шептались, что пара даже вместе летала на отдых, еще тогда, когда исполнитель был женат. Однако после расставания музыканта с супругой никакого продолжения этого романа не последовало. А певец до сих пор называет себя холостяком, хоть и намекает, что вокруг него есть немало привлекательных женщин.

Недавно Барановская впервые прокомментировала свое отношение к Лепсу, не скрыв нежных чувств. Правда, коснулась она не личности музыканта, а его творчества. Как оказалось, популярный исполнитель — один из любимых певцов телезвезды.