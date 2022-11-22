Дурсли в «Гарри Поттере» ненавидели все, а зря: вот чего зрители не заметили

С этим семейством не все так плохо.

Дурсли стали одними из самых ненавистных персонажей саги наравне с Пожирателями смерти. Примечательно, что семейству это удалось без какой-либо черной магии. Однако некоторые фанаты «Гарри Поттера» отмечают, что не так уж и плохи Дурсли, как о них привыкли думать.

Например, тетушка Петуния хоть и всю жизнь ненавидела родную сестру, нашла в себе силы взять на воспитание ее сына, исполнив распоряжение Дамблдора. Дурсли пошли на риски, зная, что за ребенком охотятся темные маги. А Петуния, хотя и не обладала сверхсилами, все же осознавала потенциальную угрозу. Видимо, свой страх за жизнь семейство подсознательно проявляло в издевках над Гарри.

Также фанаты отмечают, что Дурсли поместили Поттера в чулан в целях безопасности. Ведь мальчик мог в любой момент стать жертвой Волан-де-Морта, а там, в потаенном месте, Гарри был надежно спрятан.

Защитники Дурсли уверяют, что Петуния и Вернон предоставили племяннику все условия, чтобы его защитить. Возможно, даже того не осознавая. Поэтому семейку самодуров не стоит очернять, ведь если бы не их помощь, никто не знает, как бы сложилась судьба величайшего в истории волшебника.