Дурнушку из «Не родись красивой» спустя 17 лет не узнать: преображение удивит (фото)

Роль несуразной дурнушки Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой» 2005 года сделала актрису Нелли Уварову знаменитой. Однако на долгие 17 лет она оказалась заложницей одного образа: поклонники так привыкли видеть ее в роли несчастной девушки, которая не следит за своей внешностью, что не воспринимали в других киноработах. Тем не менее все это время Уварова продолжала сниматься и выступать на сцене Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

А теперь Нелли готовится поразить зрителей своим преображением. Она станет одной из героинь нового сезона популярного сериала «Содержанки», где предстанет в необычном облике. Ее персонаж по имени Илона будет настоящей «злодейкой» в истории проекта. Для роли мягкая Уварова примерила стрижку каре с оттенком волос «холодный блонд» и яркий макияж. Узнать ее в таком виде в трейлере смогли далеко не все зрители. Кстати, превращается в Илону Нелли лишь на площадке, в жизни она оставила себе более привычный стиль.