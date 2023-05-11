Дурнушка Оля из фильма «Любовь и голуби» стала моделью: пройдете мимо и не узнаете

В юности Лада Сизоненко подавала большие надежды как актриса. Ей удалось засветиться в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В нем она блестяще сыграла младшую дочь семейства Кузякиных — Олю. Больше в кино начинающая артистка не снималась.

Сизоненко выбрала себе другую профессию, в которой ей тоже пригодился актерский талант. С возрастом дурнушка Оля сильно похорошела, поэтому ей не составило большого труда стать востребованной манекенщицей.

На подиум Сизоненко выходила вплоть до начала нулевых. Когда Ладе исполнилось 30 лет, она решила завершить свою успешную карьеру, но тем не менее модельный бизнес не оставила.

Знаменитость стала заместителем директора модельного агентства. Что же касается личной жизни, то Сизоненко дважды выходила замуж и родила двоих сыновей. Сегодня она ведет непубличный образ жизни, поэтому, встретив несостоявшуюся артистку на улице, мало кто узнает в ней ту самую героиню культовой ленты.