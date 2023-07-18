Дурнушка из «Не родись красивой» урвала брутала: многие ей позавидуют (фото)

Нелли Уварова смогла наладить личную жизнь после развода с первым мужем. С режиссером Сергеем Пикаловым артистка рассталась тихо, без скандалов. И сегодня счастлива рядом с красавцем, в которого легко влюбиться с первого взгляда.

Удивительно, но дурнушка из «Не родись красивой» смогла урвать себе настоящего брутала. Мужем знаменитости стал ее коллега по цеху Александр Гришин. Актер активно снимается в кино, а также играет в театре.

Для артиста брак с Уваровой также не первый. Пара воспитывает сына Гришина от предыдущих отношений. К тому же возлюбленные успели обзавестись двумя общими детьми, которым дали довольно необычные имена. Дочь пары Ия появилась на свет весной 2011 года, а сын Игнатий родился в ноябре 2016-го.

Любопытно, что со своим бывшим мужем Уварова сохранила дружеские отношения, хотя общих детей за годы совместной жизни у них не появилось.