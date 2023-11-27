Дурнушек с этими чертами характера предпочитают красавицам: вот что любят мужчины

Многие женщины до сих пор уверены, что мужчины любят глазами. Конечно, на ухоженную даму смотреть приятно. Но спутницу жизни выбирают все-таки не по внешним данным.

На самом деле, в первую очередь представителей сильного пола привлекает харизма и интеллект. Обаятельная девушка, которая умеет поддержать разговор, гораздо интереснее красавицы, с которой словом переброситься не о чем.

Эмпатия — то есть, умение распознавать и понимать чувства собеседника, — тоже имеет значение. Если женщина ведет себя по отношению к мужчине тактично и внимательно, не игнорирует его принципы и нужды, он тоже проявит тепло и заботу.

Среди других важных качеств выделяют верность, любовь к себе и самостоятельность. Наличие этих черт делает девушку идеальной кандидаткой на роль супруги.