«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

Сегодня Брюсу Ли исполнилось бы 85 лет — возраст патриарха, оглядывающегося на наследие. Но актер навсегда застыл в зените славы: разбивающий кулаком доски, с мечом в руках и с густыми бровями.

Актер был тем, кто ворвался в глобальную культуру с фильмом «Входит дракон» и навсегда изменил представление о боевых искусствах. Но пока на Западе сходили с ума по его трюкам, в СССР за его творчеством следили украдкой — кассеты переписывали из-под полы, а слово «Брусли» стало нарицательным для любого экшена с восточным колоритом.

Как Ли повлиял на советское кино

Путь восточных единоборств в советское кино был тернист и полон парадоксов. Еще в шестидесятые, во времена хрущевской оттепели, первые семена карате и ушу занесли в Союз иностранные студенты. Вокруг них тут же выросли полуподпольные кружки, а к концу 70-х, по официальной статистике, карате в стране уже занимались шесть миллионов человек.

Но железный занавес оказался крепким — массовый зритель впервые увидел карате на большом экране лишь в 1979 году в культовых «Пиратах XX века». Ирония в том, что как раз в этот момент государство начало борьбу с «крамольным» единоборством — его обвиняли в излишней жестокости и неконтролируемых финансовых потоках. С 1981 года преподавание карате оказалось под запретом, а тренеры попали под статью.

Но запретный плод, как известно, сладок. Именно в подполье и родилось самое пронзительное кино о карате — перестроечный «Фанат» с Алексеем Серебряковым. Его герой — травмированный системой мастер, чьи тренировки начинались в храме, а заканчивались в подпольном ринге, напоминающем римский колизей. Это было кино-метафора о стране на пороге краха.

Ли создал своего двойника

А где же наш Брюс Ли? На это звание претендовали многие. Первым был Талгат Нигматулин — его пират Салех в «Пиратах XX века» сражался так яростно, что стал кумиром миллионов. Затем пришла очередь Джамала Ажигирея — спортсмена с феноменальной техникой, который мог бы стать русским Ли, если бы не скромные бюджеты и неудачные сценарии вроде франшизы «Удар лотоса».

Его звездный час наступил позже — в роли таинственного мастера Чена в амбициозном, но провальном «Пути». Если вы уже засмотрели до дыр гонконгские шедевры и ищете что-то родное, вот что стоит посмотреть:

«Пираты XX века» (1979) — тот самый первенец, фильм снятый благодаря влиянию Брюса Ли.

«Фанат» (1989) — Алексея Серебрякова здесь еще не узнать.

«Монах» (1999) — любительское, но сделанное со страстью кино. Съемки в Шаолине были партизанскими — камеру прятали в сумку.

«Русский рейд» (2023) — возможно, самый неожиданный и технически продвинутый отечественный экшен, где кунг-фу смешали с казачьим танцем.

