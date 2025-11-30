Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

30 ноября 2025 11:21
Брюс Ли

Восточные единоборства пробили железный занавес и нашли своего героя в России.

Сегодня Брюсу Ли исполнилось бы 85 лет — возраст патриарха, оглядывающегося на наследие. Но актер навсегда застыл в зените славы: разбивающий кулаком доски, с мечом в руках и с густыми бровями.

Актер был тем, кто ворвался в глобальную культуру с фильмом «Входит дракон» и навсегда изменил представление о боевых искусствах. Но пока на Западе сходили с ума по его трюкам, в СССР за его творчеством следили украдкой — кассеты переписывали из-под полы, а слово «Брусли» стало нарицательным для любого экшена с восточным колоритом.

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

Как Ли повлиял на советское кино

Путь восточных единоборств в советское кино был тернист и полон парадоксов. Еще в шестидесятые, во времена хрущевской оттепели, первые семена карате и ушу занесли в Союз иностранные студенты. Вокруг них тут же выросли полуподпольные кружки, а к концу 70-х, по официальной статистике, карате в стране уже занимались шесть миллионов человек.

Но железный занавес оказался крепким — массовый зритель впервые увидел карате на большом экране лишь в 1979 году в культовых «Пиратах XX века». Ирония в том, что как раз в этот момент государство начало борьбу с «крамольным» единоборством — его обвиняли в излишней жестокости и неконтролируемых финансовых потоках. С 1981 года преподавание карате оказалось под запретом, а тренеры попали под статью.

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

Но запретный плод, как известно, сладок. Именно в подполье и родилось самое пронзительное кино о карате — перестроечный «Фанат» с Алексеем Серебряковым. Его герой — травмированный системой мастер, чьи тренировки начинались в храме, а заканчивались в подпольном ринге, напоминающем римский колизей. Это было кино-метафора о стране на пороге краха.

Ли создал своего двойника

А где же наш Брюс Ли? На это звание претендовали многие. Первым был Талгат Нигматулин — его пират Салех в «Пиратах XX века» сражался так яростно, что стал кумиром миллионов. Затем пришла очередь Джамала Ажигирея — спортсмена с феноменальной техникой, который мог бы стать русским Ли, если бы не скромные бюджеты и неудачные сценарии вроде франшизы «Удар лотоса».

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

Его звездный час наступил позже — в роли таинственного мастера Чена в амбициозном, но провальном «Пути». Если вы уже засмотрели до дыр гонконгские шедевры и ищете что-то родное, вот что стоит посмотреть:

  • «Пираты XX века» (1979) — тот самый первенец, фильм снятый благодаря влиянию Брюса Ли.
  • «Фанат» (1989) — Алексея Серебрякова здесь еще не узнать.
  • «Монах» (1999) — любительское, но сделанное со страстью кино. Съемки в Шаолине были партизанскими — камеру прятали в сумку.
  • «Русский рейд» (2023) — возможно, самый неожиданный и технически продвинутый отечественный экшен, где кунг-фу смешали с казачьим танцем.

Губит людей не пиво: истинную причину смерти Брюса Ли удалось раскрыть спустя 51 год.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Пираты XX века» (1979), из сериала «Удар Лотоса»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше