Дурное пророчество: одна ошибка стала роковой для советского Деда Мороза

Целеустремленный Роман Филиппов так хотел закрепиться в образе Деда Мороза, что поражал этим окружающим. Сначала высокого и статного актера пригласили на Кремлевскую елку для замены уже пожилого Александра Хвыли. Дублеров было немало, и все они просто выступали под записанную фонограмму. Однако, Филиппов настоял, чтобы была сделана еще одна запись, на этот раз с его голосом. Активный и обаятельный Дед Мороз быстро понравился малышам, поэтому вскоре Филиппов и Хвыля начали вести елки по очереди.

А когда в начале 1970-х годов Александр ушел на покой, Роман стал главным новогодним волшебником СССР. Его обожали не только дети, но и их родители. Щедрые отцы встречали Деда Мороза с шампанским, от которого актер не отказывался. Иногда из-за этого он даже запаздывал с выходом на сцену, но организаторы все ему прощали. В 1992 году Роман провел елку в последний раз. В финале выступления ведущий допустил досадную ошибку. Он должен был произнести: «Дед Мороз не прощается с вами», но запутался и сказал «прощается». Эта оговорка стала пророческой: через полтора месяца 56-летний актер умер от тромбоэмболии.