Дурное предзнаменование? О конфузе на свадьбе принцессы Дианы узнали через 40 лет

Роскошная свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза состоялась в июле 1981 года. К сказочной церемонии было приковано внимание всех британцев, поэтому ее транслировали десятки телекомпаний. От зрителей не укрылось смущение и печаль молодой леди Спенсер, которые все списали на волнение перед свадьбой.

И только спустя 40 лет стало известно, что настроение Дианы испортил неприятный конфуз. Воспоминаниями о том дне поделилась автор книги «Диана: портрет» Барбара Дейли. Стоя перед зеркалом в свадебном платье с длинным шлейфом, Диана решила нанести любимый парфюм. Но духи Quelques Fleurs оставили некрасивый след на наряде. У помощников уже не было времени, чтобы отстирать пятно. Диана была в ужасе от такого дурного предзнаменования.

Тогда визажист и посоветовала леди Спенсер прикрывать испорченное место на платье рукой или букетом цветов. При входе в собор Святого Павла Диана аккуратно собрала ткань, будто приподнимая подол, так что репортеры не заметили оплошности. И только позже близкие принцессы припомнили этот знак судьбы, предсказывающий, что счастливого брака у влюбленных все-таки не получится.