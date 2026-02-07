Оповещения от Киноафиши
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

7 февраля 2026 20:03
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Реальные офицеры имеют много вопросов к создателю этого проекта на НТВ. 

Сериал «Позывной "Альфа"», премьера которого состоялась в январе на НТВ, вызвал волну резкой критики со стороны самых авторитетных зрителей — ветеранов легендарной группы «А». Вместо уважительного рассказа о подвигах подразделения проект, по их единодушному мнению, вышел профанацией, отбрасывающей тень на репутацию ветеранов.

Боевые офицеры, участвовавшие в реальных операциях в Афганистане, Грозном и Беслане, дают фильму уничтожающие оценки. Ветераны возмущены художественной беспомощностью, вопиющими несоответствиями в изображении быта и службы, а также представлением бойцов, которых они характеризуют как «дурилок картонных».

«Более плохого фильма о спецподразделении я еще не видел!» — заявил полковник Игорь Митрофанов. Участник штурма дворца Амина Александр Репин назвал сериал «пародией», а Николай Калиткин признался, что испытал «испанский стыд за эту поделку».

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Особое недоумение и гнев у зрителей, знакомых с темой, вызывает кадровый выбор создателей. Главную роль офицера элитного подразделения, олицетворяющего верность присяге, исполнил актёр, который ранее публично позволял себе резко критические высказывания в адрес России. К тому же образ Епифанцева никак не подходит для легендарной группы «А»:

«Я хотел бы увидеть и посмотреть в лицо консультанту этого "шедевра". В каких боевых операциях он лично принимал участие?

Возьмём, казалось бы, мелочь: командир подразделения с "козлиной" бородкой. В те времена в Группе "А" максимум, что позволялось — это только аккуратные усы», — подчеркивает Александр Михайлов, ветеран Группы «А».

Для офицеров поделка НТВ выглядит верхом беспринципности и циничным плевком в души тех, кто служил и погибал.

Фото: Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
