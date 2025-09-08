«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»

Юрий Быков десять лет назад вогнал в оцепенение всех, кто видел его «Дурака». Социальный триллер о сантехнике Диме, пытающемся предотвратить катастрофу в дышащей на ладан общаге, мгновенно стал эталоном честного кино, и эксперты до сих пор ставят его пример. Но время идёт, а зрительское восприятие меняется.

И если вчитаться в свежие рецензии на тех же «Кинопоиске» и IMDb, становится ясно: лакированного единодушия больше нет. Фильм всё чаще называют не «пророческим», а «наивным», не «глубоким», а «спорным».

Почему же лента, которую российские критики называют эталонной, сегодня проигрывает битву за доверие новой аудитории?

1. Персонажи-марионетки, которые существуют ради идеи, а не жизни

Самый частый упрёк со стороны зрителей — неестественность диалогов и поступков. Персонажи «Дурака» зачастую говорят не как живые люди, а как спикеры на политических дебатах.

Они озвучивают позиции, кричат тезисы, обнажают конфликт, но почти не проявляют человеческих, бытовых черт. Чиновники вдруг начинают откровенничать о коррупционных схемах с незнакомым сантехником, мать главного героя вываливает на него весь свой жизненный негатив единым монологом.

Зритель видит не людей, а функциональные единицы системы: «жертва», «коррупционер», «циник». Как метко заметил один из авторов на IMDb:

«Они не кажутся реальными, потому что слишком заняты указанием на темы этой истории».

Рядом с многослойными, молчаливыми героями Звягинцева из «Левиафана» мир Быкова действительно кажется несколько картонным и плакатным.

2. Навязчивый морализаторский тон и отсутствие полутонов

Быков не оставляет зрителю пространства для манёвра и самостоятельных выводов. Он не доверяет нам — он нам всё объясняет. Многократно. Со всех сторон.

Конфликт между добром и злом показан максимально прямолинейно: вот алкаши-быдланы, вот продажные чиновники, которые ещё и запросто могут застрелить друг друга, а вот единственный праведник — «дурак» Дима.

Многие отмечают, что после просмотра «Левиафана» с его сложной, многогранной и пугающе достоверной картиной российской действительности, «Дурак» кажется слишком простым и буквальным. Звягинцев работает скальпелем, Быков — кувалдой.

Отсутствие полутонов и постоянное моральное давление на зрителя («смотри, как всё ужасно!») сегодня, в эпоху более изощрённого и доверяющего аудитории кино, воспринимается как недостаток режиссёрского мастерства, а не его сила.

3. Спорная бытовая и психологическая достоверность

Это, пожалуй, самый болезненный пункт для многих. Зрители всё чаще задаются неудобными вопросами, которые десять лет назад тонули в волне общего восхищения.

Неужели чиновники такого уровня будут так откровенно обсуждать свои махинации с первым встречным? Стали бы они на полном серьёзе стрелять друг в друга из-за сантехника? Правда ли, что огромная трещина в несущей стене никому, кроме главного героя, не видна?

Многие сцены, призванные шокировать, сегодня вызывают скепсис. А психологический портрет самого «дурака» Димы тоже не выдерживает критики.

Взрослый мужчина, живущий с родителями, не помогающий по дому и орущий на беременную жену, выглядит не святым мучеником, а частью той самой системы, которую он пытается сломать. Его подвиг начинает вызывать не только сочувствие, но и вопросы о мотивах и адекватности.

Итог: «Дурак» остаётся важной вехой в российском кино — смелой, горькой и необходимой для своего времени. Но время не стоит на месте. Сегодняшний зритель, избалованный более тонкими и сложными работами, стал требовательнее.

Он ищет не просто «шок и правду», а убедительность, глубину характеров и режиссёрскую виртуозность. И по этим параметрам некогда бесспорный шедевр постепенно сдаёт позиции, оставаясь памятником скорее своей эпохе, чем вневременным явлением.

