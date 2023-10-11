«Дурачок»: как Никулин издевался над известным советским актером

Юрий Никулин никогда не скрывал свою любовь к шуткам и розыгрышам. Он не щадил даже близких друзей, а особенно сильно издевался над актером Львом Дуровым.

Так, однажды звезда советского экрана получил звонок: на другом конце провода строгий голос приглашал его в Белый дом получить награду. В назначенный день Дуров собрался и отправился за премией, однако столкнулся с недоумением. Никто из охраны не знал, что именно сегодня должны вручать награды, поэтому Дуров начал требовать свою премию. И, покидая Белый дом, он встретил Юрия Никулина, который сразу же дал понять, что разыграл друга.

«Приехал все-таки, дурачок», — именно так встретил старого друга Никулин.

Второй же раз, как пишет Sport24, звезда «Бриллиантовой руки» отправил Дурову приглашение из Голливуда. Его вместе с Аль Пачино и Полом Ньюманом приглашали в США за вручением наград. Но Дуров так и не получил обещанного звонка от продюсеров, а спустя некоторое время узнал, что и это письмо было розыгрышем Никулина.

Но жестокое поведение артиста не разрушило их давнюю дружбу. Знаменитости продолжали общаться и до конца жизни поддерживали крепкую связь, несмотря ни на что.