Думают только о себе: мужчины с этими именами настоящие эгоисты

В последние годы многие психологи говорят о здоровом эгоизме, когда, например, человек между возможностью отдохнуть хорошенько и просьбой начальника поработать “за того парня” выбирает первое. Но не стоит путать здоровый эгоизм с махровым, когда люди думают только о себе, а на проблемы окружающих плюют с высокой колокольни. Вычислить их можно по имени - эксперты в сфере эзотерики составили топ-3 мужских имен, которые носят главные зазнайки.

Игнат

Мужчины, нареченные именем Игнат, не признают никаких авторитетов. Чужое мнение быстро теряет для них свой вес, еще в юности обладатели этого имени сепарируются от родителей и начнают жить собственной жизнью.

Игнат привык рассчитывать только на себя, и, возможно, именно поэтому в нем рано или поздно просыпается эгоизм.

Собственное “я” для Игната всегда важнее всего остального. Парни, что носят это имя, целеустремленные и беспринципные - они готовы на что угодно, лишь бы добиться своего. “А что в этом плохого? Каждый сам за себя в этом мире, без обид”, - уверен обладатель имени. И переубедить его нет никакой возможности.

Игорь

Игорь - мужчина амбициозный. Он ставит перед собой цели, которые большинству людей показались бы невыполнимыми. Однако можно быть совершенно уверенными в том, что обладатель имени не мытьем, так катаньем добьется своего, взойдет на пьедестал и заставит всех вокруг себе завидовать.

Этого Игорь и хочет - быть на переднем плане, вызывать у людей яркие эмоции, от восхищения до ненависти. Мужчины, нареченные этим именем, не стесняются идти по головам для того, чтобы предстать перед всеми триумфатором.

Семья для Игоря не просто на втором, а на двадцать втором месте как минимум. В первую очередь он думает только о себе.

Максим

Амбициозный и дерзкий - так можно коротко охарактеризовать Максима. Парни, которых родители назвали этим именем, своего не упускают. Если Макс не видит личной выгоды в том или ином деле, то, скорее всего, просто махнет на него рукой.

Не стоит ждать от него поддержки, если она не принесет ему никакого навара.

Родители, друзья, девушка или семья - никто в этом списке не значит для обладателя имени столько, сколько значит он сам. Затевая любое дело, Максим в первую очередь прикинет, какая от этого будет польза, и только убедившись, что останется в выигрыше, продолжит двигаться вперед, к заветной цели.