Думают только о себе: 3 знака Зодиака — эгоисты в любви

Когда любовь переполняет сердце, хочется подарить избраннику целый мир. Мы щедро отдаем любимому человеку свою нежность, внимание, заботу, но нередко получается так, что взамен не получаем ничего. Как правило, откровенного разговора с партнером бывает достаточно для того, чтобы выяснить, в чем причина такого поведения. Кто-то стесняется выражать свои чувства, кто-то боится, что тем самым поставит себя в уязвимое положение. А в некоторых случаях холодность в любви и внимание исключительно к своим потребностям свидетельствуют об эгоизме человека. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются люди, которые в паре думают только о себе.

Овен

Представители огненного знака привыкли играть первую скрипку. В романтических отношениях они напоминают капризных детей, которым всегда всего мало: заботы, ласки, интереса.

Как только себялюбивому Овну начинает не хватать внимания, он начинает провоцировать партнера, манипулировать им, чтобы насытиться чужими эмоциями.

При этом Овну неважно, какими они будут - позитивными или негативными. Главное, что он в центре внимания. Вот только когда вторая половинка устанет развлекать этого великовозрастного ребенка, он отправится на поиски нового ресурса.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, производят впечатление щедрых и внимательных. Действительно, в первые месяцы отношений представители воздушного знака будут охотно выслушивать свою вторую половинку и давать ей советы, дарить подарки и проявлять другие знаки внимания. Однако эта сказка будет продолжаться недолго. Очень скоро Близнецы почувствуют пресыщение и отправятся на поиски свежих эмоций.

Они будут постоянно проводить время вне дома, безмерно огорчая своего партнера внезапной холодностью, отсутствием заботы и внимания.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы в принципе редко привязываются к другим людям. А зачем, если они, как Фигаро, то тут, то там? Если вы думаете, что в романтических отношениях у Стрельцов бывает иначе, вы ошибаетесь. В порыве чувств они могут наобещать любовь и верность до гроба, но реальность будет сильно расходиться с их красивыми словами.

В первую очередь Стрелец думает о собственном удовольствии, а уже потом о партнере.

Если уроженцу знака захочется приключений, он может внезапно исчезнуть в неизвестном направлении. А что по этому поводу думает шокированный избранник, Стрельцу неинтересно.