Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди

В такой ситуации и Николас Холт с Киллианом Мерфи кажутся идеальным вариантом.

Новость о том, что Паапа Эссьеду сыграет Северуса Снейпа в сериале HBO по «Гарри Поттеру», уже расколола фанатов на лагеря. Одни радостно хвалят смелость кастинга, другие возмущаются: «Снейп ведь должен быть белым!» — хотя в книгах Роулинг цвет кожи нигде не уточняется, упоминается лишь его болезненная бледность. Но это, как оказалось, были еще цветочки.

«Тёмный Лорд» может стать «Тёмной Леди»

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил: на роль Волдеморта HBO проводит пробы не только среди мужчин, но и среди женщин. То есть в сериале враг Гарри Поттера может оказаться вовсе не «Тот-Кого-Нельзя-Называть», а «Та-Которую-Нельзя-Называть».

«Взрыв» среди фанатов — гарантирован

Если кастинг Эссьеду вызвал бурю яростных комментариев, то новость о «Волдеморте-женщине» может превратить соцсети в театр военных действий.

Для одних это станет шансом взглянуть на культового злодея свежим взглядом, для других — уже твердое и четкое нарушение канона, едва ли не личное оскорбление!

Впрочем, идея не так уж безумна

Стоит признать: Волдеморт всегда выглядел андрогинно.

В фильмах его змеиное лицо было лишено человеческого тепла и пола, а образ скорее внушал ужас, чем подчинялся маскулинным стереотипам. Может, именно поэтому сценаристы решили, что могут позволить себе столь радикальный эксперимент?

Если слух Рихтмана подтвердится, день выхода первого трейлера HBO превратится в цифровой апокалипсис — и спорить будут уже далеко не о Снейпе.

Ранее мы также писали: Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине