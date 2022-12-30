Думали, салат «Оливье» принадлежит русским? Тогда узнайте, что он нем говорят иностранцы

Салат «Оливье» традиционно является неотъемлемой частью новогоднего стола. На протяжении многих лет россияне готовили знаменитое блюдо, без которого уже невозможно представить праздники. Однако, как оказалось, поклонники «Оливье» есть и в других странах, где салат тоже считается главным блюдом на Новый год.

Как оказалось, готовят его во многих странах мира и называют преимущественно «русским салатом». Иностранцы с большим уважением относятся к этому рецепту и признают, что корни его уходят именно в кухню России.

При этом жители Ирана и Румынии, как пишут авторы Дзен-канала «Иностранцы о России», уверены, что «Оливье» появился именно у них. Первые считают, что блюдо придумали в Персии сотни лет назад, с тех пор оно и является традиционным для местной кухни. В Румынии же салат называется «Беф» из-за использования отварной говядины и непременно подается к каждому празднику.