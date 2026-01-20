Думали, рекорд у «Хоббита»? Самое дорогое фэнтези в истории обошлось студии в 340 млн долларов — и оно не про магов

Фантастика почти всегда требует большого бюджета: графика, сложные декорации, съемки в воде, в пустынях или в огромных павильонах. Кажется, что рекорд здесь давно и прочно закрепился за Питером Джексоном, судя по размаху его блокбастеров.

Но как бы удивительно это не звучало: самый дорогой фэнтезийный фильм в истории вообще не из франшизы про Кольцо Всевластия и он даже не про суперсилы. Попробуете угадать, о чем речь?

«Хоббиты» были дорогими, но в меру

В списках самых затратных фэнтези стабильно держатся все части «Хоббита». Например, на «Битву пяти воинств» потратили около 250 миллионов долларов. Проблема в том, что фильм почти не принес прибыли: сборы едва перевалили за 255 миллионов.

На этом фоне особенно заметен контраст с трилогией «Властелин колец» — она стоила студии дешевле (в сумме 281 млн), но в итоге стала одной из самых успешных инвестиций в истории кино.

Самый дорогой фильм

Абсолютный рекорд до сих пор (учитывая инфляцию) принадлежит «Пиратам Карибского моря: На краю света». Его производственный бюджет оценивают примерно в 340 миллионов долларов — по меркам середины нулевых сумма убийственная.

Disney пошла на риск осознанно. После финала «Сундука мертвеца» зрители с нетерпением ждали продолжения, и студия решила не экономить: масштабные морские сцены, сложная графика, Дэйви Джонс, Калипсо и огромная финальная битва — все это буквально сжирало деньги на глазах.

Сборы были огромными

Фильм стал самым кассовым релизом 2007 года, собрав более 963 миллионов долларов по миру. Но если учесть, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, чистая прибыль студии выглядела куда скромнее, чем кажется по заголовкам.

Есть спорная ситуация с «Пиратами Карибского моря: На странных берегах». IMDb указывает бюджет в 250 миллионов, но в индустрии давно говорят о сумме свыше 400 миллионов с учетом мирового маркетинга. При таких цифрах даже миллиардные сборы уже не выглядят безусловным триумфом.

Для сравнения: Marvel тоже близко

Было бы неправильно не упомянуть студию, которая создает фильмы с невероятным масштабом. Самым дорогим фильмом Marvel остается «Мстители: Эра Альтрона» — 365 миллионов долларов. И значительная часть этой суммы ушла не на спецэффекты, а на гонорары: актеры к тому моменту прекрасно понимали, сколько стоят и требовали материального уважения.

Получается, что рекорд по затратам в любом случае все еще за «Пиратами Карибского моря». Другие, даже самые яркие представители фэнтези, так его и не переплюнули — как ни старались.

