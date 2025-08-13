Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

И года не прошло, как начал зарождаться очередной турецкий хит. Давно фанаты не видели ничего стоящего, и новый сериал «Сердцебиение» сначала воспринимался как очередной проходняк. Сейчас все изменилось.

Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Брюсин вошел в актерский состав и сразу навел суету. Теперь публика ликует и с нетерпением ждет премьеру, которая должна состояться этой осенью.

Главная героиня — Хюлья Гюнеш, мать-одиночка, которая в одиночку воспитывает троих детей. Ее дочь Аслы тяжело больна и нуждается в срочной пересадке сердца. Ради спасения детей Хюлья готова на все, а ее тяжелый характер помогает добиваться желаемого.

Аслы получает сердце девушки из очень богатой семьи, которая погибла в аварии. Мать погибшей решает сблизиться с Аслы, чтобы облегчить свою боль, но Хюлья, умеющая ловко выкручиваться, пользуется этой ситуацией.

Звездный состав

Керем Бюрсин перевоплотится в Араса — племянника горюющей матери, который будет всеми силами пытаться защитить семейное состояние от алчной Хюльи. У него завяжется романтическая линия с Аслы, которая получила сердце его двоюродной сестры.

Роль состоятельной Рейхан досталась Сибель Ташчиоглу, которую вы, возможно, помните по сериалу «Клюквенный щербет». Образ Хюльи воплотила Дениз Чакыр, известная по роли Шах-Султан в «Великолепном веке». Аслы сыграет Лизге Джемерт — единственная восходящая звезда в этом касте.

Главным продюсером сериала стал Онур Гювенатам, а ведущим режиссером — Бурджу Алптекин. Эти ребята причастны к созданию нашумевшего «Зимородка». В целом, все это звучит очень многообещающе. Выпустить первые серии обещают уже 4 сентября. Ждем!

