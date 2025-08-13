Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

13 августа 2025 10:23
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

Актерский состав взорвал публику.

И года не прошло, как начал зарождаться очередной турецкий хит. Давно фанаты не видели ничего стоящего, и новый сериал «Сердцебиение» сначала воспринимался как очередной проходняк. Сейчас все изменилось.

Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Брюсин вошел в актерский состав и сразу навел суету. Теперь публика ликует и с нетерпением ждет премьеру, которая должна состояться этой осенью.

Главная героиня — Хюлья Гюнеш, мать-одиночка, которая в одиночку воспитывает троих детей. Ее дочь Аслы тяжело больна и нуждается в срочной пересадке сердца. Ради спасения детей Хюлья готова на все, а ее тяжелый характер помогает добиваться желаемого.

Аслы получает сердце девушки из очень богатой семьи, которая погибла в аварии. Мать погибшей решает сблизиться с Аслы, чтобы облегчить свою боль, но Хюлья, умеющая ловко выкручиваться, пользуется этой ситуацией.

Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»

Звездный состав

Керем Бюрсин перевоплотится в Араса — племянника горюющей матери, который будет всеми силами пытаться защитить семейное состояние от алчной Хюльи. У него завяжется романтическая линия с Аслы, которая получила сердце его двоюродной сестры.

Роль состоятельной Рейхан досталась Сибель Ташчиоглу, которую вы, возможно, помните по сериалу «Клюквенный щербет». Образ Хюльи воплотила Дениз Чакыр, известная по роли Шах-Султан в «Великолепном веке». Аслы сыграет Лизге Джемерт — единственная восходящая звезда в этом касте.

Главным продюсером сериала стал Онур Гювенатам, а ведущим режиссером — Бурджу Алптекин. Эти ребята причастны к созданию нашумевшего «Зимородка». В целом, все это звучит очень многообещающе. Выпустить первые серии обещают уже 4 сентября. Ждем!

Ранее мы писали: Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

Фото: Кадры из сериала «Сердцебиение», «Постучись в мою дверь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город «Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город Читать дальше 14 августа 2025
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат) Читать дальше 14 августа 2025
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Читать дальше 13 августа 2025
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Читать дальше 13 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Читать дальше 12 августа 2025
Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода Читать дальше 10 августа 2025
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций Читать дальше 14 августа 2025
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше