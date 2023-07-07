Думали, она про сувениры: эту песню в СССР неправильно напевал каждый второй

Демис Руссос был одним из немногих иностранных певцов, которые активно выступали в СССР. Его композиции пользовались неизменной популярностью, но больше всего поклонники музыканта были в восторге от баллады From Souvenirs to Souvenirs.

Фанаты были уверены: греческий певец поет о сувенирах. Дело в том, что именно так название было переведено на одной из пластинок с композицией: «От сувенира к сувениру». Название настолько прижилось, что среди поклонников появился даже короткий вариант — «Сувенир». Однако переводчики ошиблись и оставили у нескольких поколений жителей СССР неправильное представление о песне.

На самом же деле название переводится как «От воспоминания к воспоминанию». И в тексте Руссос признается, что живет лишь воспоминания о жизни со своей избранницей и не может смириться с тем, что она ушла. Ни о каких сувенирах, магнитиках и открытках речи в печальной композиции не идет.