Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже)

Сходство и в повадках, и в характере.

Если вам кажется, что лис Ник Уайлд из «Зверополиса» неуловимо напоминает кого-то из старых мультфильмов, вы не одиноки. Это чувство преследовало зрителей с самого выхода первой части в 2016-м. Хитрый прищур, рыжая морда, обаяние мошенника с золотым сердцем – откуда он взялся?

Создатели особо даже не скрывали: без классического диснеевского «Робин Гуда» 1973 года закадычного друга Джуди бы не было. Да и самого «Зверополиса» тоже.

Режиссер Байрон Ховард не раз признавался в любви к анимационному Робину Гуду. И когда команда села за «Зверополис», образ лиса-афериста возник сам собой.

В ранних версиях сценария Ник и вовсе был главным героем – его преследовали по обвинению, которого он не совершал, а Джуди Хоппс играла роль шерифа Ноттингема. Потом историю переписали, сделав центром крольчиху, но динамика осталась.

Сходство не только в характере. Эстетика одежды, баланс комедии и приключений, даже манера двигаться – все это отсылает к рыжему разбойнику из Шервудского леса.

В «Зверополисе 2», вышедшем в 2025 году и собравшем уже 1,8 миллиарда долларов, авторы пошли дальше. В сиквеле появился новый герой – змея по имени Гэри Де'Снейк, которая при встрече с Джуди пытается ее загипнотизировать.

Сцена явно отсылает к змее сэру Хиссу из того же «Робин Гуда» – тот помогал принцу Джону, используя гипноз на полную катушку.

Старые диснеевские лисы никуда не делись. Они эволюционировали, надели костюмы и переехали в мегаполис, но суть осталась той же. Хитрость, обаяние и умение выкрутиться из любой передряги – это наследственное. Еще с 1973-го.

