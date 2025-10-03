Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону

Казалось бы, история Джона Уика подошла к концу. Четыре фильма, миллиард в мировом прокате, десятки изобретательных убийств — и финал четвертой части, где герой Киану Ривза якобы отправился на тот свет. Ключевое слово — «якобы».

Ведь франшиза живее всех живых. И отдыхать ее авторы не собираются.

Старт состоялся в 2014-м с камерной истории о бывшем киллере, которому просто не стоило трогать щенка. Дальше масштабы росли: «Джон Уик 2», «Джон Уик 3», «Джон Уик 4» — и вот уже речь не о мести, а о глобальной системе тайных кланов и целой вселенной наемных убийц.

В промежутке зрители успели получить приквел-сериал «Континенталь» и спин-офф «Балерина» с Аной де Армас. На очереди — еще больше проектов.

А теперь — внимание: вестерн с самураями

Сценарист Остин Эверетт (да, тот самый автор фильма с говорящим названием «Инопланетяне похитили моих родителей, и теперь я чувствую себя покинутым») объявил: Lionsgate подписала его на новый проект по «Джону Уику».

И это будет не нуарный боевик и не городская драма, а… вестерн с самураями. Кто сыграет, кто поставит, когда ждать премьеру — секрет. Но звучит так, будто франшиза решила идти ва-банк и смешать сразу все, что только можно.

Также в планах у владельцев вселенной Уика создать сериал «Правление кланов», некое загадочное аниме и, конечно, пятую часть «Джона Уика».

Уик все-таки умер или нет?

Четвертая часть вроде как подвела черту. Герой Ривза получил смертельные ранения, Уинстон и Король стояли у могилы. Киноязык намекает: конец.

Но вот проблема: тело в кадре так и не показали, Уик уже переживал немыслимые повреждения и поднимался, а в голливудских реалиях смерть героя — всегда опция, а не финал.

Так что вопрос «жив ли Джон Уик» остается в подвешенном состоянии. И продюсеры явно играют на этом, удерживая фанатов в напряжении.

