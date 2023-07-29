Думали, что все герои шоу Малахова получают миллионы? Правда вас точно удивит

За годы карьеры Андрей Малахов приглашал в студию своих шоу множество знаменитостей, которые делились резонансными историями. Поклонники обсуждали сотни конфликтов, которые мало кого оставляли равнодушными. Фанаты уверены: лишь многомиллионные гонорары способны заставить артистов рассказывать настолько откровенные истории на всю страну.

Однако, как оказалось, гости шоу получают куда меньшие выплаты. Так, по словам продюсера Евгения Вольтова, именно он пригласил в студию к Малахову Алену Водонаеву после ее громких заявлений о людях с лишним весом. Эксперт решил, что в рамках программы его подопечной удастся разрешить конфликт.

«Алена блестяще справилась. Она там не сказала ничего предосудительного», — рассказал Вольтов в YouTube-шоу Евгения Лошака.

И за участие в проекте телеведущая получила всего лишь 500 тысяч рублей. Но, как уверен Вольтов, это можно считать хорошей выплатой, ведь Водонаева была в студии всего лишь один раз и в итоге разрешила спорную ситуацию.