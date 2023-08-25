Думали, что театральные актеры получают гроши? Варшавер раскрыл ошеломительную правду

Многие отечественные актеры не раз признавалась, что в театрах они служат не из-за высоких заработков, а во имя любви к искусству. Якобы зарплаты там настолько маленькие, что едва хватает на оплату коммунальных услуг, а основной заработок им приносят фильмы и сериалы. Однако, как оказалось, далеко не все из подобных заявлений правдивы.

По словам Марка Варшавера, директора «Ленкома», ведущие артисты его театра точно не могут жаловаться на низкие гонорары. Якобы за один лишь выход на сцену они получают 18 тысяч рублей, помимо этого есть и основной оклад.

«Наши ведущие артисты не получают меньше двухсот тысяч рублей в месяц», — признался Варшавер порталу Teleprogramma.pro.

Подобные заработки шокировали пользователей Сети. Как отметили любители кино, гонорары актеров чересчур завышены, ведь учителя и врачи получают значительно меньше, но приносят ощутимую пользу обществу.