Думали, что речь о «здоровом духе»: эту фразу говорит не к месту каждый второй

Фразу «В здоровом теле — здоровый дух» слышал хоть раз каждый, кто ходил в школе на физкультуру или же, наоборот, отказывался на эту злосчастную физкультуру идти. Все, кто произносят эти слова, уверены в смысле сказанного. Да и как тут двояко трактовать? Если здоровое тело, то и разум тоже будет в порядке. Но не тут-то было.

Оказывается, кто-то когда-то исковеркал при пересказе и оригинальную фразу, и оригинальный смысл сказанного. Ювенал (именно он придумал изречение) имел в виду совершенно другое. В оригинале реплика звучала так: «Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровом».

Ювенал полагал следующее. Тело и душа никак не связаны. А работа над собой в части духовного развития и поведения гораздо сложнее и кропотливее, чем простая физкультура.

Проще говоря, если ты качок-спортсмен или успешная модель, то это вовсе не гарантирует тебе прекрасного характера и тонкой душевной организации. Изначальная фраза имела смысл противоположный тому, который в нее вкладывают преподаватели физкультуры сегодня.