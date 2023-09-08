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«Думали, что наступило дно, но снизу постучали»: состав новых «Елок» оказался хуже не придумаешь

8 сентября 2023 08:45
«Думали, что наступило дно, но снизу постучали»: состав новых «Елок» оказался хуже не придумаешь

Зрители в ужасе от выбора актеров.

В России закончились съемки очередной части нескончаемой франшизы «Елки». Подробностей о новом фильме известно немного, но создатели уже объявили, какие артисты появятся в комедии.

По традиции картина будет состоять из четырех историй. Главными героями станут пенсионер из дома престарелых, молодая девушка-блогер, замужняя женщина и девушка-геймер, которая встретит настоящую любовь. По информации «Российской газеты», в актерском составе проекта фигурируют Борис Щербаков, Галина Польских, Елена Валюшкина, Александр Баширов и другие звезды. Также в съемках приняли участие телеведущая Регина Тодоренко, певцы Филипп и Бедрос Киркоровы. Король российской эстрады даже предоставил свой дом для съемок фильма.

В этом году зрители не увидят в «Елках» своих любимцев — Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Этим фактом разочарованы даже самые преданные поклонники франшизы.

«Тодоренко, Киркоров — это новый эпизод „Маски“?», «Щербаков, Валюшкина и мерзкие звезды», «Раньше думали, что наступило дно, но снизу постучали», — возмущаются пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма "Ёлки последние" 2018
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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