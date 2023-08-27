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Думали американец — оказалось Стоянов: эта сцена из фильма «Брат 2» разошлась на цитаты

27 августа 2023 09:15
Думали американец — оказалось Стоянов: эта сцена из фильма «Брат 2» разошлась на цитаты

В культовой картине звезду «Городка» никто не заметил.

Криминальный боевик Алексея Балабанова «Брат 2» стал самой узнаваемой и цитируемой киноработой режиссера. О фильме известно практически все, но один занятый факт может стать для многих открытием.

Долгое время поклонники фильма были уверены, что Бэна, американского дальнобойщика и друга Данилы, сыграл Юрий Стоянов. Однако это не так. Актеры и правда похожи как близнецы, но они никем друг другу не приходятся. Бэна сыграл американский артист Рэй Толер, а вот Стоянову в «Брате 2» была отведена совсем другая роль.

Когда Багров только прибывает в Штаты, он садится в такси, водителем которого оказывается выходец из России. Шофер начинает экспрессивный монолог о политике и американской мечте. Вот одна из его ярких цитат: «Думать меньше надо, а соображать больше. Не в России теперь».

Мало кто знает, что именно Стоянов так эмоционально озвучил этого русскоязычного американца. Об этом артист рассказал на YouTube-шоу МузLoft.

«Вот и все мое скромное отношение к этому фильму», — подытожил Юрий Николаевич.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Брат-2» (2000)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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