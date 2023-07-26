Думали – псевдоним, оказалось – нет: фамилия звезды сериалов звучит как набор букв

Многие артисты выбирают себе звучные псевдонимы в начале карьеры. Но некоторым молодым артистам так везет, что и настоящие имена и фамилии звучат как изысканный псевдоним. У такого везения есть и обратная сторона: постоянно приходится отвечать на вопрос, как же звучит «настоящая» фамилия. Зато запоминаются такие актеры намного быстрее.

Валерия Бурдужа — одна из восходящих звезд российского кино. Актрисе всего 30 лет, но ее фильмография уже включает в себя 35 работ в фильмах и сериалах. Девушка привлекает внимание не только необычным именем, но и ярким актерским талантом.

Валерия танцевала с детства и могла бы добиться успеха в этом направлении. Она занималась в балете «Тодес» и, по словам самой девушки, была лучшей в своей группе. Но в подростковом возрасте она попала на съемочную площадку как актриса массовки и поняла, что хочет связать свою жизнь с кино. Сегодня Валерия продолжает активно сниматься и уже получает главные роли во многих проектах.