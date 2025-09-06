Меню
«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»

6 сентября 2025 11:50
Даже полет в космос не так истощил актрису.

Когда говорят о Юлии Пересильд, чаще всего вспоминают громкий проект «Вызов» и её съёмки на борту МКС. Но сама актриса уверена: главная роль её жизни — Людмила Павличенко в военной драме «Битва за Севастополь» (2015).

В интервью Marie Claire Пересильд, сегодняшняя именинница, признавалась, что подготовка к фильму была «военной» в прямом смысле:

«Была стрельба, был синяк на плече, сильный кровоподтек. Самое сложное — не моргать во время выстрела. Снайперы этому годами учатся. Для меня это было антихарактерно.

Помню, надо было пролежать в кадре без движения час. Трава шевелится, облака бегут… Думала, сдохну. Материлась, молилась, хотела двинуться. Это было настоящее испытание».

На момент съёмок младшей дочери актрисы Маше было всего четыре месяца.

«Всё её детство прошло на войне», — вспоминает Юлия. И добавляет, что Маша уже всерьёз задумывается о кадетском училище.

Фильм стал настоящей вехой и для самой Пересильд, и для российского кино. За роль легендарной женщины-снайпера она получила «Золотого Орла» в номинации «Лучшая женская роль». Картина также победила в категории «Лучшая операторская работа».

Сегодня, спустя годы и после полёта в космос, Пересильд по-прежнему называет «Битву за Севастополь» самым важным опытом в своей карьере.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Битва за Севастополь» (2015)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
