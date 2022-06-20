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«Думала, наступил конец моей жизни»: Федосеева-Шукшина не стала молчать

20 июня 2022 18:30
«Думала, наступил конец моей жизни»: Федосеева-Шукшина не стала молчать

Знаменитость заставила фанатов обсуждать свою личную жизнь.

Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала слухи о возможной свадьбе Бари Алибасова. Как оказалось, домыслы публики очень негативно сказались на ней.

Спустя некоторое время после развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, который оказался фиктивным и был инициирован ради разрешения проблем музыканта с недвижимостью, в СМИ появилась информация, что продюсер намерен жениться на своей сиделке Елене. Как призналась артистка, подобные новости она восприняла очень тяжело, ведь еще несколько дней назад разговаривала с Алибасовым по телефону, который называл ее «любимой», поэтому она совершенно не ожидала узнать о новой избраннице своего экс-супруга.

«Думала, наступил конец моей жизни», — рассказала актриса в эфире программы «Пусть говорят».

Сам продюсер при этом не скрывает, что все слухи о его очередной свадьбе точно не являются правдой. Елена действительно ухаживает за ним и ставит уколы, но ни о каких романтичных отношениях между ними не идет и речи.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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