«Думала, наступил конец моей жизни»: Федосеева-Шукшина не стала молчать

Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала слухи о возможной свадьбе Бари Алибасова. Как оказалось, домыслы публики очень негативно сказались на ней.

Спустя некоторое время после развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, который оказался фиктивным и был инициирован ради разрешения проблем музыканта с недвижимостью, в СМИ появилась информация, что продюсер намерен жениться на своей сиделке Елене. Как призналась артистка, подобные новости она восприняла очень тяжело, ведь еще несколько дней назад разговаривала с Алибасовым по телефону, который называл ее «любимой», поэтому она совершенно не ожидала узнать о новой избраннице своего экс-супруга.

«Думала, наступил конец моей жизни», — рассказала актриса в эфире программы «Пусть говорят».

Сам продюсер при этом не скрывает, что все слухи о его очередной свадьбе точно не являются правдой. Елена действительно ухаживает за ним и ставит уколы, но ни о каких романтичных отношениях между ними не идет и речи.