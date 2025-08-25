«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона

Квентин Тарантино изначально о моменте с едой даже не думал.

Есть сцены, которые кажутся настолько органичными, что веришь — они были прописаны в сценарии с первого черновика. Но легендарный эпизод с «я обожаю хороший бургер» из «Криминального чтива» попал в фильм почти случайно, и заслуга тут не столько Тарантино, сколько голода и злости Сэмюэла Л. Джексона.

Второй шанс, который был лишним

После первого пробы на роль Джулса Виннфилда сам Джексон, а также продюсер, сценарист и все вокруг были уверен: это его персонаж. Но вдруг Тарантино решает позвать еще одного актера, Пола Кальдерона.

«Вдруг работа Сэма оказалась не такой уж и надежной», — вспоминал режиссер.

У Сэмюэла это вызвало праведный гнев: почему роль, которая уже была в кармане, внезапно под вопросом?

Бургер как топливо для ярости

В день повторного кастинга Джексон, злой и уставший, зашел перекусить по пути. В руках у него оказался бургер, который в итоге и станет легендарным. Чтобы добавить масла в огонь, на месте актера умудрились перепутать с Лоренсом Фишберном.

«Я подумал: да пошло оно все, — вспоминал Джексон. — Мне уже было все равно».

С этим настроем он вошел в комнату, где на диване сидели Тарантино, Ричард Глэдстайн и Лоуренс Бендер. Джексон не стал изображать покорность — он ел бургер, запивал коктейлем, сверлил всех взглядом и читал текст так, что у продюсеров волосы встали дыбом. Глэдстайн позже признавался:

«Я был напуган до смерти. Подумал, что он сейчас достанет пистолет и пристрелит меня».

Рождение легенды

В тот момент стало ясно: никакого другого Джулса быть не может. Сцена с бургером превратилась в центральный момент фильма — образец того, как герой демонстрирует власть без оружия, просто поедая чужую еду.

«This is a tasty burger», — говорит Джулс, и зрители верят каждому слову.

