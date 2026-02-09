Оповещения от Киноафиши
Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям

Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям

9 февраля 2026 11:21
Проект заставил меня пересмотреть взгляды на жанр.

Признаюсь честно: я начал смотреть «Сагу о Винланде» в ожидании задорного исторического рубилова о викингах. Первый сезон с его кровавыми битвами, харизматичными воинами вроде Аскеладда и классической историей мести Торфинна вполне оправдывал эти ожидания. Казалось, что передо мной — просто качественный, но вполне традиционный исекай.

Однако второй сезон перевернул всё с ног на голову. Вместо эпичных сражений я увидел Торфинна, попавшего в рабство и погружённого в глубокую, почти мучительную рефлексию. Повествование сменило постоянные битвы на более мирную жизнь. Но почему-то я чаще кусал ногти от волнения.

Философский подтекст сериала, который лишь угадывался в первой части, вышел на первый план. История превратилась в исследующий и беспощадный разговор о природе насилия, цене мести и возможности остаться человеком в бесчеловечную эпоху.

Абсолютный пацифизм главного героя, его отказ от меча и кинжалов после тонн пролитой крови переворачивает жанр брутальных аниме. Этот уход в сторону пацифизма заставил и меня, зрителей по всему миру рефлексировать вместе с Торфинном. Вместо лёгкого развлечения я получил мощную притчу, которая не даёт покоя, ставя неудобные вопросы о том, что такое сила, справедливость и можно ли построить мир, убив сотни людей.

Так что «Сага о Винланде» обманула мои ожидания самым лучшим образом. Из динамичного приключения она превратилась в одно из самых глубоких и психологически достоверных произведений, с которыми я сталкивался. Это аниме, которое я смело рекомендую друзьям. Отмечу лишь, что история еще не подошла к концу, Торфинн отправился в плавание к берегам загадочного Винланда, и неизвестно, кого заведет его попутный ветер.

Фото: Кадр из сериала «Сага о Винланде»
