Думаете, ужаснее «Ежика в тумане» ничего нет? Тогда посмотрите на это (видео)

С момента выхода мультфильма «Ежик в тумане» прошло уже почти 50 лет, а споры вокруг него никак не утихают. Одни считают анимацию гениальной философской притчей, содержащей мысли взрослого человека. Другие критикуют картину за странный сюжет и пугающие моменты. Негативные эмоции вызывает и стиль «рисовки» персонажей, который остался для многих непонятным.

Но мультфильм «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год» даже превзошел ленту по количеству странных изображений на экране. Главные герои так необычно нарисованы, что в них не сразу даже можно признать зверей. Зато по сюжету эта история куда понятнее и душевнее.

Ежик и Медвежонок решают отметить новогодний вечер вместе и отправляются на поиски елки. Они долго бродят по лесу, но так и не могут найти подходящее дерево. В результате Ежик сам решает стать импровизированной елкой, а Медвежонок помогает другу наряжаться. Кстати, к этому доброму мультфильму тоже нашлись претензии у критиков, которые отметили, что на Новый год звери пребывают в периоде зимней спячки, а значит, в сюжет закралась фактическая ошибка.