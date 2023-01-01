Думаете, что знаете про «Один дома» все? Этот факт лишит дара речи любого

Комедия «Один дома» давно стала традиционным новогодним фильмом. Миллионы людей по всему миру пересматривают его в канун праздников, однако мало кто из фанатов замечает неожиданные детали, которые режиссер Крис Коламбус добавил в свою картину.

Так, в середине фильма Кевин МакКаллистер в исполнении Маколея Калкина оказывается в комнате своего брата Базза. Он внимательно изучает убранство и вскоре обнаруживает портрет его подружки, которая своим видом очень пугает Кевина. Как оказалось, на самом деле на снимке не девушка, а толстый мальчик в женском парике: Коламбус решил, что для девушки будет оскорбительно, если весь мир будет смеяться над ее внешностью, поэтому заменил ее на мальчика.

Помимо этого, интересную деталь можно заметить в сценах, когда Кевин знакомится со стариком Марли. Сначала на фоне играет мелодия Dies Irae, которая навевает мысли о грядущей смерти. Но после их знакомства хор начинает петь «Колокольню», в которой используются совершенно те же ноты, чтобы показать, что Кевин был неверного мнения о старике.

Третий же факт показывает всю глубину комедийного фильма. Дело в том, что главный герой все годы был уверен, что Рождество — настоящий праздник, а Санта Клаус непременно сам приходит в дома американских детей. Однако проснувшись утром в одиночестве он замечает, что молоко и печенье, которые он оставлял Санте, не тронуты. А значит на самом деле все это — выдумка взрослых.