Думаете, что знаете про «Один дома» все? Этот факт лишит дара речи любого
На самом деле фильм намного глубже, чем кажется.
Комедия «Один дома» давно стала традиционным новогодним фильмом. Миллионы людей по всему миру пересматривают его в канун праздников, однако мало кто из фанатов замечает неожиданные детали, которые режиссер Крис Коламбус добавил в свою картину.
Так, в середине фильма Кевин МакКаллистер в исполнении Маколея Калкина оказывается в комнате своего брата Базза. Он внимательно изучает убранство и вскоре обнаруживает портрет его подружки, которая своим видом очень пугает Кевина. Как оказалось, на самом деле на снимке не девушка, а толстый мальчик в женском парике: Коламбус решил, что для девушки будет оскорбительно, если весь мир будет смеяться над ее внешностью, поэтому заменил ее на мальчика.
Помимо этого, интересную деталь можно заметить в сценах, когда Кевин знакомится со стариком Марли. Сначала на фоне играет мелодия Dies Irae, которая навевает мысли о грядущей смерти. Но после их знакомства хор начинает петь «Колокольню», в которой используются совершенно те же ноты, чтобы показать, что Кевин был неверного мнения о старике.
Третий же факт показывает всю глубину комедийного фильма. Дело в том, что главный герой все годы был уверен, что Рождество — настоящий праздник, а Санта Клаус непременно сам приходит в дома американских детей. Однако проснувшись утром в одиночестве он замечает, что молоко и печенье, которые он оставлял Санте, не тронуты. А значит на самом деле все это — выдумка взрослых.