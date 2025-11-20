Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

20 ноября 2025 09:09
«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

Причем отечественная картина оказалась даже страшнее.

Пока мир отмечает 50-летие «Пролетая над гнездом кукушки», мало кто знает, что в СССР сняли куда более мрачный фильм в похожем антураже – причем на 7 лет раньше. Фильм «Безумие» (1968) Калье Кийска тоже рассказывает о борьбе личности с системой в стенах психбольницы, но его судьба сложилась трагичнее, чем у западного «коллеги».

Психушка как модель тоталитаризма

Сюжет формально разворачивается в нацистской Германии: гестаповец Виндиш ищет в лечебнице британского шпиона, в лучших традициях медсестры Рэтчед бросаясь цитатами а-ля:

«Думаешь, я сумасшедший? Ладно», «Мы еще встретимся» и «Талант всегда вызывает подозрения».

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

Но советская цензура тех лет читала между строк – в стенах психбольницы заметили намеки на механизмы репрессивной власти.

Критик Вера Желтова, отмечает «Кинопресса», выделяла «удивительно тонкую, почти прозрачную стилистику» и «философскую наполненность», где сумасшедший дом становился метафорой государства.

Цензура против аллегорий

Картину ждала классическая советская участь – 19 лет на полке. Чиновники Госкино требовали «убрать физиологические кадры» и сделать Виндиша «убежденным фашистом», но режиссер сопротивлялся.

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

В итоге фильм вышел только в 1987 году – и зрители увидели шокирующую историю о том, как система ломает даже тех, кто ее олицетворяет.

Валерий Носик, сыгравший журналиста-правдоруба, считал эту роль лучшей в карьере. Ирония в том, что актера, запертого в амплуа комика, наконец отпустили в драму – но результат спрятали в архивы.

Ранее мы также писали: Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

Фото: Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Безумие» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Санта-Клаус теперь женщина c силиконом – и это хорошо: так решили 18 000 000 зрителей свежего ромкома Netflix (топ-1 в чартах) Санта-Клаус теперь женщина c силиконом – и это хорошо: так решили 18 000 000 зрителей свежего ромкома Netflix (топ-1 в чартах) Читать дальше 11 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Читать дальше 12 декабря 2025
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Читать дальше 12 декабря 2025
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» «Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» Читать дальше 12 декабря 2025
«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие «Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие Читать дальше 12 декабря 2025
«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один «Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один Читать дальше 11 декабря 2025
«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета «Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше