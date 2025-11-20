«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

Пока мир отмечает 50-летие «Пролетая над гнездом кукушки», мало кто знает, что в СССР сняли куда более мрачный фильм в похожем антураже – причем на 7 лет раньше. Фильм «Безумие» (1968) Калье Кийска тоже рассказывает о борьбе личности с системой в стенах психбольницы, но его судьба сложилась трагичнее, чем у западного «коллеги».

Психушка как модель тоталитаризма

Сюжет формально разворачивается в нацистской Германии: гестаповец Виндиш ищет в лечебнице британского шпиона, в лучших традициях медсестры Рэтчед бросаясь цитатами а-ля:

«Думаешь, я сумасшедший? Ладно», «Мы еще встретимся» и «Талант всегда вызывает подозрения».

Но советская цензура тех лет читала между строк – в стенах психбольницы заметили намеки на механизмы репрессивной власти.

Критик Вера Желтова, отмечает «Кинопресса», выделяла «удивительно тонкую, почти прозрачную стилистику» и «философскую наполненность», где сумасшедший дом становился метафорой государства.

Цензура против аллегорий

Картину ждала классическая советская участь – 19 лет на полке. Чиновники Госкино требовали «убрать физиологические кадры» и сделать Виндиша «убежденным фашистом», но режиссер сопротивлялся.

В итоге фильм вышел только в 1987 году – и зрители увидели шокирующую историю о том, как система ломает даже тех, кто ее олицетворяет.

Валерий Носик, сыгравший журналиста-правдоруба, считал эту роль лучшей в карьере. Ирония в том, что актера, запертого в амплуа комика, наконец отпустили в драму – но результат спрятали в архивы.

