Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком

Здесь не про «жили долго и счастливо», а про одержимость и боль.

Когда говорят о самой разрушительной любви в литературе, первыми на ум приходят Хитклифф и Кэтрин из «Грозового перевала». Эмили Бронте написала историю, которая пугает и завораживает уже почти два века: двое людей не могут жить друг без друга, но и вместе их существование превращается в ад.

Страсть, одержимость, месть, боль — и все это замешано на такой сильной химии, что даже смерть не способна разлучить влюбленных.

Неудивительно, что в 2026 году нас ждет новая экранизация с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Режиссер Эмиральд Феннелл обещает показать знакомую историю под свежим углом.

Премьера назначена на 14 февраля — в День всех влюбленных. Пока «Грозовой перевал» собирает отзывы, можно вспомнить другие похожие истории о разрушительной стороне любви.

Хитклифф и Кэтрин — не единственная пара, чьи отношения заслуживают статуса «токсичные». Кинематограф подарил нам немало героев, которые точно так же сгорали в пламени собственных чувств, мучили друг друга и не могли расстаться.

В нашей подборке — пять фильмов о людях, для которых любовь стала и смыслом жизни, и проклятием одновременно. Предупреждаем сразу: брать с них пример не стоит, но поразмышлять о природе такой одержимости — почему бы и нет.