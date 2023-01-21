Дух захватывает от красоты: как выглядит 65-летняя мать Николая Баскова

Теперь понятно, откуда у артиста такая внешность.

Николай Басков — один из красивейших артистов на Российской эстраде. Внешностью он пошел в мать, но как выглядит женщина сейчас, в свои 65?

Елена Баскова — мать звездного исполнителя, что называется, вложила в сына всю себя. Сперва маленький Коля пошел в музыкальную школу — родители хотели, чтобы сын играл на пианино. В процессе выяснилось, что у Николая задатки артиста. По сути, благодаря сильной «чуйке», Елена Николаевна определила судьбу самого знаменитого блондина Российской эстрады.

Женщина отдала всю себя сыну: правильно его воспитана, привила отличное чувство юмора и такта, помогла раскрыть и приумножить его таланты, как будущего исполнителя.

И, конечно же, одарила его сногсшибательной внешностью. Увидев женщину на фото, просто невозможно поверить, что уже исполнилось 65 лет — настолько молодо и привлекательно она выглядит.

Елена Николаевна все также безгранично любит и поддерживает сына в любых спорных ситуациях.