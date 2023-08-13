«Дух захватывает»: люди не могут скрыть восторга при виде мужа Боярской

Максим Матвеев и Елизавета Боярская считаются одной из самых красивых пар российского кино. Они не попадают в скандальные новости, не дают поводов для обсуждения своей личной жизни, а еще одинаково талантливы. Неудивительно, что за их соцсетями следят сотни тысяч поклонников.

И, к большой радости фанатов, актеры иногда делятся совместными снимками. Они особенно ценны, ведь на публике пара довольно редко появляется вместе. Всему виной напряженные графики работы, обилие съемок в кино, репетиции и спектакли в театре. Однако Матвеев и Боярская все-таки смогли этим летом устроить себе небольшой отпуск и вырвались на отдых на Алтай.

Эту поездку актер уже окрестил как перезагрузку. На одном из опубликованных кадров Матвеев позировал вместе с красавицей-женой. Актер выглядел максимально брутально на фоне живописных гор. А Боярская на отдыхе даже отказалась от макияжа.