Дух захватывает: где Мясников обожает отдыхать в России и другим советует

Александр Мясников никогда не скрывал, насколько сильно любит путешествовать. За годы жизни он успел побывать во многих отдаленных местах планеты и не останавливает свой выбор лишь на приморских курортах. А не так давно теледоктор рассказал, в какой части России предпочитает проводить свой отпуск.

Как оказалось, Мясников неизменно остается в восторге от Мурманской области. На севере страны он находит красивую природу и активные развлечения, которые, по его словам, точно не оставят никого равнодушным.

«Это потрясающие горы, тайга, реки, чистейшая вода, которую можно пить буквально из ладоней», — цитирует знаменитость портал 100News.

И зимой, как рассказывает звезда шоу «Доктор Мясников», он предпочитает кататься на снегоходах, покоряя самые труднодоступные маршруты, а летом — конные походы.