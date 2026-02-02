Дух «Твин Пикса» в московском отеле: Линч обожал Тарковского, но в России снялся у совсем другого режиссера – его имя услышите впервые

Оповещения от Киноафиши
2 февраля 2026 10:23
Роль эпизодическая, но, хоть раз увидев, забыть ее сложно.

Дэвиду Линчу сегодня могло исполниться 80 лет, и вы вряд ли знали, что он всегда с огромным пиететом относился к Андрею Тарковскому. Казалось бы, их пути должны были пересечься хоть раз, но единственное появление Линча в российском кино случилось не в проекте уровня «Зеркала», а в малоизвестном арт-хаусе.

Речь идет о фильме «Путь Самоделкина» (2009). Его создала группа московских студентов и молодых авторов во главе с продюсером Кириллом Преображенским и режиссером Петром Жуковым — именами, которые в широких кругах слышали немногие.

Это был экспериментальный проект на стыке сна и постсоветской реальности, насыщенный аллюзиями на современное искусство. Именно дерзость и сюрреалистичный дух картины, видимо, и привлек Линча, который в тот момент был в Москве на своей выставке.

«Попросили, он не отказался», — скромно пояснял продюсер.

Маэстро появился в камео: он сыграл таинственного иностранца, сидящего в гостиничном кресле и вещающего что-то по-английски, — словно призрак из параллельной реальности, вписанный в московский контекст. Для Линча это была своеобразная «мета-игра».

Вдохновляясь глыбой Тарковского, Линч оставил свой след в российском кино в тихом, почти забытом арт-проекте, который стал не каноническим шедевром, а уникальной капсулой времени и жестом творческого любопытства.

Так что, если вам вдруг захочется увидеть, как дух «Твин Пикса» на мгновение материализовался в московской гостинице — вам в «Путь Самоделкина». Это и есть самый главный русский след в карьере великого Линча.

Ранее мы также писали: «Украли» у СССР и чуть не выиграли «Оскар»: Голливуд снял фильм про русских женщин на войне – получился «пропагандистский стыд»

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Путь Самоделкина» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
