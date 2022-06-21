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Киноафиша Статьи Дуэт века: прилюдно оконфузившуюся Катю Лель подняли на смех

Дуэт века: прилюдно оконфузившуюся Катю Лель подняли на смех

21 июня 2022 16:45
Дуэт века: прилюдно оконфузившуюся Катю Лель подняли на смех

Поклонники не поверили рассказам певицы.

Катя Лель столкнулась с критикой публики из-за планов выпустить совместную композицию с Шакирой. Подробностями ситуации поделилась Алена Жигалова в собственном YouTube-шоу.

Как рассказала сама певица, на пике своей карьеры ей поступило предложение от Шакиры. Латиноамериканская звезда планировала выпустить вместе с российской исполнительницей совместную композицию, однако они так и не смогли сработаться и представить публике собственное творчество. Как оказалось, далеко не все поверили рассказам Лель. По словам Жигаловой, эта история похожа на признания певицы в контактах с инопланетянами, во время которых у нее якобы украли зубы.

«Пусть они уже связываются с серыми гуманоидами и привозят нам на тарелке эту Шакиру. И пусть она уже живет в России и поет дуэтом с Катей Лель», — смеется Жигалова.

Пользователи Сети, прокомментировавшие ролик, поддержали мнение журналистки. Многие зрители также посмеялись над смелыми заявлениями артистки и предложили Жигаловой связаться с самой Шакирой, чтобы узнать у нее подробности ситуации.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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