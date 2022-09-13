Дубовицкая раскрыла все карты о связи с Дроботенко: хватило пары слов

Сергей Дроботенко всполошил поклонников всего одним снимком, который опубликовал в своих социальных сетях. В кадре артист, воспользовавшись фотошопом, примерил на себя женский образ. Для этого он «облачился» в купальник и обзавелся пышными формами, тонкой талией и длинными светлыми волосами, собранными в хвост.

Мимо выходки артиста не прошла его коллега по программе «Аншлаг» Регина Дубовицкая. В беседе с порталом Teleprogramma.pro звезда, раскрыв все карты о связи с Дроботенко, заявила, что непременно узнает у юмориста, сам ли он обнародовал вызвавший ажиотаж кадр.

Дубовицкая уточнила, что тесно общается с актером. «Я со всеми артистами поддерживаю отношения», — подытожила звезда. Также она высказалась о личной жизни Дроботенко, заметив, что в настоящий момент тот одинок, однако, почему так произошло, лучше спросить у него.