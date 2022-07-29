Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет

Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет

29 июля 2022 16:40
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет

Телеведущая считает, что программу было бы неплохо «почистить».

Победитель «Голоса» иеромонах Фотий выбрал самую безнравственную, по его мнению, телепрограмму на современном ТВ. Наибольшее раздражение у артиста вызвало шоу Comedy Club. По его словам, он не против юмора, но формат проекта построен на пошлости, а не на остроумии. Он подчеркнул, что шутить хорошо могут только люди с богатым интеллектом.

С ним не согласилась руководитель легендарной для отечественного эфира телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. 78-летняя ведущая не прошла мимо высказываний иеромонаха, признавшись, что нечасто смотрит Comedy Club. Однако она не могла не отметить, что в шоу встречаются как забавные номера, так и совсем неинтересные и даже вульгарные. Ведущая дала резидентам Comedy Club ценный совет.

«Вот бы почистить программу», — заметила Дубовицкая в беседе с изданием «Телепрограмма.pro».

Кроме того, ведущая добавила, что у шоу есть своя армия поклонников. А значит, зрителей устраивает острый юмор резидентов на грани приличия.

Фото: EastNews, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Читать далее 30 июля 2022
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Читать далее 30 июля 2022
Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Читать далее 29 июля 2022
Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Читать далее 29 июля 2022
«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть «Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза «Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза Читать далее 30 июля 2022
По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным Читать далее 29 июля 2022
Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Читать далее 29 июля 2022
Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Читать далее 30 июля 2022
Related video