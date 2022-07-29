Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет

Победитель «Голоса» иеромонах Фотий выбрал самую безнравственную, по его мнению, телепрограмму на современном ТВ. Наибольшее раздражение у артиста вызвало шоу Comedy Club. По его словам, он не против юмора, но формат проекта построен на пошлости, а не на остроумии. Он подчеркнул, что шутить хорошо могут только люди с богатым интеллектом.

С ним не согласилась руководитель легендарной для отечественного эфира телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. 78-летняя ведущая не прошла мимо высказываний иеромонаха, признавшись, что нечасто смотрит Comedy Club. Однако она не могла не отметить, что в шоу встречаются как забавные номера, так и совсем неинтересные и даже вульгарные. Ведущая дала резидентам Comedy Club ценный совет.

«Вот бы почистить программу», — заметила Дубовицкая в беседе с изданием «Телепрограмма.pro ».

Кроме того, ведущая добавила, что у шоу есть своя армия поклонников. А значит, зрителей устраивает острый юмор резидентов на грани приличия.