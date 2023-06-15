Дубляж интереснее оригинала: что с иностранными фильмами творили в СССР

В СССР над переводами иностранных картин работала целая творческая команда. Поэтому нередко складывалось так, что советский дубляж получался интереснее оригинала.

Актеры ответственно подходили к процессу и оттачивали каждую фразу до идеального состояния. Также все зарубежные картины проверяли худсоветы. Они подсказывали, что именно нужно подчеркнуть, а что — «размыть». Это не всегда было связано с цензурой. Часто такой метод помогал расставить правильные акценты, чтобы зрителю было интереснее смотреть фильм.

Также худсоветы вырезали все скучные моменты из картин. Например, из легендарной ленты «В джазе только девушки» убрали многие эпизоды с разборками мафиози. Советским зрителям это было бы просто неинтересно, к тому же они не играли никакой сюжетной роли.

«В то время текст не просто выверялся по смыслу, но и подгонялся под движение губ актеров. Возникала полная иллюзия того, что тот же Бельмондо все свои фильмы проговорил на чистом русском», — написал один из пользователей Сети, восхищенный советским дубляжом.