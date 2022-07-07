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Дубцова раскрыла неприглядную правду об окружении Анны Асти: хватило пары слов

7 июля 2022 17:25
Дубцова раскрыла неприглядную правду об окружении Анны Асти: хватило пары слов

Артистка не стала скрывать от фанатов свое мнение.

Ирина Дубцова уверена, что Анна Асти позаимствовала часть ее композиций для собственного альбома. Не так давно артистка представила свой первую сольную пластинку «Феникс».

Как только записи Асти стали доступна поклонникам, многие из них отметили, насколько композиции похожи на песни Ирины Дубцовой из ее альбома Sorry. Многие фанаты даже не постеснялись написать об этом артистке, но бывшая солистка Artik & Asti предпочла проигнорировать эти заявления. Однако, как оказалось, Ирина Дубцова также согласна с мнением слушателей.

«Некоторые названия и даже целые строчки из моих песен заимствованы автором Ани Дзюбы», — цитирует слова певцы портал «Слово и Дело».

При этом исполнительница не держит зла на свою коллегу. По словам Дубцовой, она положительно относится к заимствованиям и уверена, что таким образом творцы вдохновляются произведениями своих коллег, а не пытаются что-то украсть.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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