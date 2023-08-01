ДТП, деньги с неба и новая любовь: Глоба раскрыла, что ждет все знаки зодиака в августе

Последняя часть лета обещает жизненные перемены для всех знаков зодиака. Кого-то ждет финансовый успех и новая любовь, а кого-то — трагичные аварии и другие несчастья. И Тамара Глоба, поделившаяся своими предсказаниями на YouTube-канале, уверена, что летний месяц заметно повлияет на судьбы людей.

Овен

Август станет насыщенным месяцем. Овнов ждут и финансовый успех, и новые отношения, и завершение давних дел, которые казались невыполнимыми. При этом Глоба рекомендует быть осторожнее с деньгами в самом начале месяца, так как велик шанс потратить все накопления.

Телец

Предстоящие недели будут наполнены встречами и перспективными знакомствами. Ваша целеустремленность и ответственный подход помогут расположить к себе окружение.

Близнецы

Близнецам нужно сконцентрироваться на домашнем уюте. Последний месяц лета станет удачным для ремонта и строительства. Конец августа стоит посвятить отдыху, чтобы набраться сил.

Рак

Представители этого знака должны посвятить свое время учебе и получению новых знаний. При этом Ракам нужно быть осторожнее в поездках и не расслабляться как в общественном транспорте, так и в личном автомобиле.

Лев

Август окажется весьма насыщенным месяцем. Вернутся старые знакомые, а спустя уже несколько недель возможен большой обман. При этом месяц станет весьма успешным для заработков и построения карьеры, а достижения придут благодаря внутреннему обаянию и харизме.

Дева

Интеллектуальная работа принесет большой успех в жизнь Дев. Их ждет всеобщее признание, а их идеи будут высоко оценены как коллегами, так и близкими. При этом Глоба рекомендует внимательно отнестись к общению с окружением, чтобы избежать ссор и даже финансовых потерь.

Весы

Для Весов август станет подготовкой к насыщенной осени. Им нужно продумать каждый этап жизни, распланировать все аспекты. Уделить внимание нужно и здоровью, которое может потребовать немало времени.

Скорпион

Для представителей этого знака предстоящий месяц окажется успешным и перспективным. Многочисленные планы обязательно исполнятся, а новые встречи станут началом плодотворного сотрудничества. Помимо этого, возможно открытие собственного дела и переход на новую работу.

Стрелец

Стрельцы будут заняты разработкой новых проектов. Но эта работа не обязательно приведет к положительному результату. Время можно посвятить отдыху, который удачно будет сочетаться с работой, и продолжению рода. С инвестирование же нужно быть максимально внимательными, чтобы не потерпеть фиаско и не лишиться всех денег.

Козерог

Козерогам нужно окружить своих близких заботой и вниманием. Особенно много любви потребуют дети. При этом предстоящие недели будут удачны для путешествий, а новые знакомства окажутся весьма перспективными.

Водолей

Август станет периодом восстановления. Водолеям нужно заняться собственным здоровьем, ремонтом дома и проверить всю технику. Также внимание стоит уделить своим близким и не отказывать им в помощи, которую они могут попросить.

Рыбы

Рыбам нужно набраться осторожности. Им стоит быть внимательными на дорогах, чтобы избежать серьезных ДТП, на воде, а также беречь здоровье. К тому же внимательно нужно отнестись к деньгам и постараться сохранить все финансы в целости.