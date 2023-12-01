Дряхлая старушка: на Вайкуле без макияжа и фильтров больно смотреть

Лайма Вайкуле прежде поражала всех моложавой внешностью. Казалось, что время не властно над очаровательной знаменитостью, но годы взяли свое.

В Сеть попали свежие кадры с 69-летней певицей, на которых нет фотошопа и фильтров. К тому же исполнительница предстала перед публикой без макияжа — показала себя без прикрас, такой, какая она есть. И это шокировало народ.

Без косметики и ретуши на подругу Аллы Пугачевой больно смотреть. Из яркой красавицы-блондинки с широкой улыбкой она превратилась в дряхлую старушку. Лицо артистки испещрено морщинами, на нем нет живого места.

Злорадство хейтеров на эту тему не заставило себя ждать.