Дряхлая старушка: на Вайкуле без макияжа и фильтров больно смотреть
От былой красоты ничего не осталось.
Лайма Вайкуле прежде поражала всех моложавой внешностью. Казалось, что время не властно над очаровательной знаменитостью, но годы взяли свое.
В Сеть попали свежие кадры с 69-летней певицей, на которых нет фотошопа и фильтров. К тому же исполнительница предстала перед публикой без макияжа — показала себя без прикрас, такой, какая она есть. И это шокировало народ.
Без косметики и ретуши на подругу Аллы Пугачевой больно смотреть. Из яркой красавицы-блондинки с широкой улыбкой она превратилась в дряхлую старушку. Лицо артистки испещрено морщинами, на нем нет живого места.
Злорадство хейтеров на эту тему не заставило себя ждать.
«Никакими чудодейственными препаратами время вспять не повернуть», «Тухлая шпрота», «Сейчас, видимо, полностью отказалась от косметологии. А когда много лет на филлерах и аппаратке, то при отказе от всего этого лицо становится именно таким. И еще она похудела. Жаль, очень красивая женщина была», — высказываются злопыхатели в Сети.